Японские ученые смогли удалить лишнюю хромосому из клеток с синдромом Дауна: как это поможет людям с особенностями

Японские ученые смогли удалить лишнюю 21-ю хромосому из человеческих клеток с синдромом Дауна, пишет Men’s Journal со ссылкой на исследование в журнале PNAS Nexus. Работу под руководством Ретаро Хасидзумэ из Университета Миэ опубликовали еще в феврале 2025 года, однако сейчас она снова привлекла внимание в интернете.

Синдром Дауна возникает, когда у человека присутствуют три копии 21-й хромосомы вместо двух. Исследователи использовали технологию CRISPR-Cas9, чтобы найти и удалить именно одну лишнюю копию.

В некоторых экспериментах исправить набор хромосом удалось примерно в 13% клеток, а при дополнительных изменениях метода показатель доходил до 37,5%.

После удаления лишней хромосомы работа генов и другие свойства клеток становились ближе к показателям обычных клеток с двумя копиями 21-й хромосомы.

Однако речь пока идет только о клетках, выращенных в лаборатории. Метод не испытывали на людях, и готового лечения синдрома Дауна не существует.

Ученым еще предстоит убедиться, что такое редактирование не вызывает опасных повреждений ДНК, а также придумать способ безопасно доставлять систему CRISPR в большое количество клеток организма.