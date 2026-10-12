Снежный человек выходит к людям по ночам? В США нашли закономерность в сообщениях очевидцев

Daily Mail: в 14 штатах США раскрыли график встреч со снежным человеком

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Независимый исследователь Брюс Шампейн изучил 5834 сообщения о встречах с бигфутом (снежным человеком) в 14 штатах США и заявил, что нашел в них повторяющуюся закономерность, пишет Daily Mail. По его версии, предполагаемое существо чаще появляется зимой, ночью и недалеко от городов.

Шампейн отобрал 25 случаев, которые посчитал наиболее убедительными. В них очевидцы описывали крупных человекоподобных существ, которые якобы заходили в населенные районы по тихим маршрутам — вдоль железных дорог, канав и других малолюдных участков.

В среднем такие появления фиксировали примерно в 2,8 км от окраины, а чаще всего — между полуночью и тремя часами ночи.

Исследователь предположил, что зимой бигфут мог бы приближаться к людям в поисках еды, как это делают некоторые дикие животные.

Однако важно, что речь идет только об анализе свидетельств очевидцев. Физических доказательств существования бигфута ученые до сих пор не получили.

Поэтому найденная закономерность не подтверждает существование снежного человека, а лишь показывает, что многие рассказы о нем имеют похожие детали.

иностранная пресса

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