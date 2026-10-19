Что заставляет человека издать истошный вопль раньше, чем он увидит угрозу

Когда человеку становится страшно, организм начинает реагировать еще до того, как мозг полностью осознает опасность: учащается пульс и дыхание, повышается давление, а тело готовится бежать или защищаться, пишет Mental Floss. Крик становится частью этой реакции, но его главная особенность заключается в том, что он предназначен не только для самого испуганного человека — он мгновенно привлекает внимание окружающих.

Исследование специалистов Нью-Йоркского университета и Женевского университета показало, что крики отличаются от обычной речи особой акустической «шероховатостью». Громкость человеческой речи обычно меняется сравнительно медленно, тогда как в крике колебания происходят примерно 30–150 раз в секунду.

Обычная речь почти не использует этот диапазон, поэтому крик резко выделяется среди других звуков. Чем выраженнее была такая «шероховатость», тем страшнее добровольцы оценивали звук и тем быстрее определяли, откуда он доносится.

Сканирование мозга также показало повышенную реакцию миндалевидного тела — области, связанной в том числе с обработкой угроз. Похожую особенность используют автомобильные и другие тревожные сигналы, поэтому их также трудно игнорировать.

При этом люди кричат не только от страха или боли. Исследования показывают, что крики могут сопровождать радость, удовольствие и другие сильные эмоции, а слушатели далеко не всегда правильно определяют их причину. Поэтому крик — это не просто выражение испуга, а мощный способ быстро передать окружающим сильное эмоциональное состояние.