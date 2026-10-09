Мамонты, бизоны и древние коренные американцы: как археологическая находка меняет историю континента

Археологи нашли следы людей возрастом около 13 тысяч лет высоко в горах Монтаны — в месте, которое, согласно прежним представлениям, в то время должно было быть покрыто ледником, пишет Popular Mechanics. Находки могут изменить представление о том, где жили одни из первых обитателей Северной Америки.

Артефакты обнаружили в горах Беартут недалеко от Йеллоустона, на высоте около 2700 метров. Среди них есть характерные каменные наконечники культуры Кловис.

Раньше считалось, что примерно 13 тысяч лет назад эта местность оставалась подо льдом и была практически непригодна для жизни. Однако новые находки указывают, что здесь могли находиться полноценные стоянки людей.

Интерес к этому району возник еще после находки в Монтане в 1968 году останков ребенка культуры Кловис возрастом примерно 12,7–12,9 тысячи лет и около сотни каменных предметов.

Новые артефакты появились после сильного наводнения 2022 года, которое размыло почву и обнажило древние слои.

По словам археолога Скотта Дерсама, речь уже идет не об отдельных наконечниках, а о целых стоянках. Это может означать, что тогдашняя высокогорная местность была не ледяной пустыней, а средой, где жили люди и обитали мамонты и бизоны.