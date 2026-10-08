Теорию считали почти фантастикой 40 лет: теперь ученые снова обсуждают квантовое сознание

Ученые снова обсуждают спорную идею о том, что сознание может быть связано не только с обычной работой нейронов, но и с квантовыми процессами на уровне мельчайших частиц, которые подчиняются законам квантовой физики, пишет Popular Mechanics. Эту гипотезу почти 40 лет назад предложил британский математик Роджер Пенроуз, а позже развил вместе с анестезиологом Стюартом Хамероффом.

В центре их теории находятся микротрубочки — крошечные структуры внутри клеток, в том числе нейронов. Авторы предположили, что именно в них могут происходить процессы, связанные с сознанием.

Долгое время большинство нейробиологов относилось к этой идее скептически. Считалось, что мозг слишком теплый и хаотичный, чтобы в нем могли сохраняться тонкие квантовые эффекты.

Однако недавние эксперименты снова привлекли внимание к этой теме. В одном исследовании на крысах ученые воздействовали на микротрубочки специальным веществом, после чего животным требовалось больше времени, чтобы потерять сознание под наркозом.

Это не доказывает квантовую природу сознания, но показывает, что микротрубочки могут играть более важную роль в работе мозга, чем считалось раньше.

При этом теория остается спорной. Другие исследователи предлагают более традиционные объяснения сознания, связанные с электрической активностью и взаимодействием нейронных сетей.