Ученые переписали историю любви: первому поцелую на Земле оказалось больше 20 млн лет

Поцелуи могут быть гораздо древнее человека и существовать уже десятки миллионов лет, пишет Yahoo со ссылкой на исследования в журнале Evolution and Human Behavior. Ученые предполагают, что похожее поведение могло быть у общего предка человекообразных обезьян примерно 21,5–16,9 млн лет назад.

Исследователи сравнили поведение современных приматов и их родственные связи. Поцелуем они считали спокойное соприкосновение губ без передачи пищи.

На основе этих данных компьютерная модель показала, что такое поведение, вероятно, существовало уже у древних предков крупных обезьян. Ученые также предполагают, что целоваться могли неандертальцы.

Однако речь идет не обязательно о романтических поцелуях в современном понимании. Зачем именно древние приматы соприкасались ртами, пока неизвестно.

Одна из гипотез связывает поцелуи с уходом за шерстью: возможно, когда наши предки постепенно потеряли густой волосяной покров, финальное прикосновение губ сохранилось как знак близости.

Самые древние известные письменные упоминания романтических поцелуев намного моложе. Они встречаются в шумерских текстах с территории современного Ирака примерно 2600–2500 годов до нашей эры.

Ученые подчеркивают: определить, когда и зачем произошел самый первый поцелуй, пока невозможно.