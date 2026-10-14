Ученые переписали историю любви: первому поцелую на Земле оказалось больше 20 млн лет

Evolution and Human Behavior: поцелуи появились у приматов 21,5 млн лет назад

Интересное

Фото: [медиасток.рф]

Поцелуи могут быть гораздо древнее человека и существовать уже десятки миллионов лет, пишет Yahoo со ссылкой на исследования в журнале Evolution and Human Behavior. Ученые предполагают, что похожее поведение могло быть у общего предка человекообразных обезьян примерно 21,5–16,9 млн лет назад.

Исследователи сравнили поведение современных приматов и их родственные связи. Поцелуем они считали спокойное соприкосновение губ без передачи пищи.

На основе этих данных компьютерная модель показала, что такое поведение, вероятно, существовало уже у древних предков крупных обезьян. Ученые также предполагают, что целоваться могли неандертальцы.

Однако речь идет не обязательно о романтических поцелуях в современном понимании. Зачем именно древние приматы соприкасались ртами, пока неизвестно.

Одна из гипотез связывает поцелуи с уходом за шерстью: возможно, когда наши предки постепенно потеряли густой волосяной покров, финальное прикосновение губ сохранилось как знак близости.

Самые древние известные письменные упоминания романтических поцелуев намного моложе. Они встречаются в шумерских текстах с территории современного Ирака примерно 2600–2500 годов до нашей эры.

Ученые подчеркивают: определить, когда и зачем произошел самый первый поцелуй, пока невозможно.

иностранная пресса

Читайте также

Озеро, которое никто не видел: под Антарктидой скрывается древний мир, которому не менее 15 млн лет

Озеро, которое никто не видел: под Антарктидой скрывается древний мир, которому не менее 15 млн лет

Можно ли двигать предметы силой мысли? Ученые проверяли вероятность телекинеза десятилетиями

Можно ли двигать предметы силой мысли? Ученые проверяли вероятность телекинеза десятилетиями

Ураган в США заражает американцев: во Флориде предупредили о плотоядной бактерии

Ураган в США заражает американцев: во Флориде предупредили о плотоядной бактерии

Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

Больше кошек — больше счастья? Ученые нашли неожиданную связь в 93 странах

Больше кошек — больше счастья? Ученые нашли неожиданную связь в 93 странах

Скрытая опасность Чернобыля никуда не исчезла: радиоактивные частицы почти не изменились за 40 лет

Скрытая опасность Чернобыля никуда не исчезла: радиоактивные частицы почти не изменились за 40 лет

Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

А что если восстание машин пойдет человечеству на пользу? Эксперт предложил другой сценарий

А что если восстание машин пойдет человечеству на пользу? Эксперт предложил другой сценарий

«Режим энергосбережения» для организма: ученые нашли способ продлевать жизнь

«Режим энергосбережения» для организма: ученые нашли способ продлевать жизнь

У Вселенной может быть скрытое пятое измерение: найти его помогут древние черные дыры

У Вселенной может быть скрытое пятое измерение: найти его помогут древние черные дыры

Миллиарды долларов на страхе: мошенники в США выдают себя за агентов ФБР

Миллиарды долларов на страхе: мошенники в США выдают себя за агентов ФБР

Добавьте mosregtoday.ru в избранное