Древние духи или обычная геология? Почему колоссальная скала в Техасе стонет после заката

Огромная розовая гранитная скала в Техасе веками пугала людей странными стонами и мерцающими огнями, из-за чего вокруг нее появились легенды о духах погибших воинов и других сверхъестественных силах, пишет Daily Mail. Однако геологи считают, что большая часть этих явлений имеет вполне естественное объяснение и связана с поведением древнего гранита после нагрева, охлаждения и дождя.

Речь идет о Зачарованной скале, которая возвышается примерно на 130 м над окружающей местностью. Ее возраст оценивают примерно в 1,1 млрд лет, а следы присутствия людей в этом районе насчитывают не менее 11 тыс. лет.

Особенно необычно скала ведет себя вечером после теплого дня. Когда температура падает, внешние слои гранита начинают сжиматься, в породе возникает напряжение, и она может трещать, щелкать и издавать протяжные звуки, которые раньше связывали с духами.

Есть объяснение и загадочному свечению. После дождя поверхность иногда мерцает в лунном свете — вероятно, из-за воды в небольших углублениях или влажных кристаллов полевого шпата.

Сама округлая форма скалы тоже появилась естественным путем. Когда покрывавшие ее породы постепенно разрушились, давление уменьшилось, гранит начал расширяться и отслаиваться изогнутыми пластами, словно луковая шелуха.

Сегодня территория охраняется как природная достопримечательность, а вокруг скалы обнаружено более 400 археологических объектов. Наука объясняет ее звуки и свет, но старые легенды по-прежнему остаются частью истории этого места.