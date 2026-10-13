Почему зумеры почти не берут трубку? Неожиданные звонки вызывают у них тревогу

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Многие представители поколения Z избегают неожиданных телефонных звонков, потому что воспринимают их как требование немедленно бросить все дела и вступить в разговор, пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста по отношениям между поколениями Софи Ригель.

По ее словам, людям примерно от 14 до 29 лет звонок часто кажется более напряженным, чем сообщение. На него нужно отвечать сразу, быстро подбирать слова и поддерживать разговор без возможности сделать паузу.

Переписка, наоборот, позволяет ответить тогда, когда человек готов, спокойно сформулировать мысль и при необходимости вернуться к сообщению позже.

Ригель ссылается на исследование 2024 года, согласно которому четверть людей от 18 до 34 лет вообще не отвечают на звонки, а 70% предпочитают сообщения. Более половины также связывают неожиданный звонок с плохими новостями.

Дополнительная проблема — даже простой вопрос по телефону легко превращается в долгий разговор.

Эксперт советует старшим поколениям сначала написать что-то вроде «Можешь поговорить вечером?». При этом сами зумеры, по ее мнению, тоже не должны полностью отказываться от звонков: для важных или эмоциональных разговоров они по-прежнему удобнее переписки.

иностранная пресса

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