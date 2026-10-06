ИИ научился читать мысли? Новая система восстановила увиденные человеком изображения

Daily Mail: ИИ воссоздал картинки по данным сканирования мозга

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые создали ИИ, который может по активности мозга примерно восстановить изображение, на которое смотрит человек, пишет Daily Mail. Систему Brain-IT разработала команда профессора Михаль Ирани из Института Вейцмана.

В эксперименте добровольцам показывали разные фотографии — например, собаку в машине, спортивную игру или людей на снегу. Одновременно их мозг сканировали с помощью МРТ.

ИИ обучили находить связь между определенными участками активности мозга и цветами, формами и объектами на картинке. После этого системе давали новый снимок мозга, а она пыталась восстановить то, что видел человек.

По словам ученых, Brain-IT лучше предыдущих систем передает не только общий смысл изображения, но и его расположение, детали и цвета.

Еще одно преимущество — скорость настройки. Раньше подобным моделям могло требоваться около 40 часов сканирования мозга одного человека. Новой системе достаточно примерно часа.

При этом речь пока не идет о буквальном чтении мыслей. ИИ восстанавливает зрительную информацию по данным сканирования мозга.

В будущем ученые хотят попробовать таким же способом расшифровывать звуки и видео. Теоретически это однажды может помочь приблизиться даже к восстановлению образов из сновидений.

иностранная пресса

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