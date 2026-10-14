Ощущение, что за спиной кто-то стоит: ученые попытались объяснить призрачный феномен

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Фото: [Медиасток.рф]

Некоторым людям кажется, что рядом находится кто-то невидимый: они могут чувствовать присутствие за спиной, слышать голос или даже ощущать прикосновение, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование в Psychological Medicine.

Психологи и неврологи сравнили три очень разные группы: людей с психическими или неврологическими диагнозами, участников духовных сообществ и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.

Несмотря на разницу между ними, описания оказались удивительно похожими. Примерно половина участников воспринимала невидимое присутствие как человека. Многие чувствовали его рядом или за спиной, некоторые слышали звуки или ощущали прикосновения.

Чаще всего такие переживания встречались у людей, склонных к галлюцинациям. У других они возникали во время медитации, сильного физического истощения или на границе сна и бодрствования.

Иногда люди воспринимали присутствие как умершего родственника, ангела или опасное существо. У некоторых это вызывало сильный страх.

Исследователи считают, что причин у такого феномена может быть несколько — от особенностей работы мозга до сильного стресса и нарушений сна. Но единого объяснения, почему люди чувствуют «чье-то присутствие», ученые пока не нашли.

иностранная пресса

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