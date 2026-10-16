Исчез без объяснений — и сам мучается: исследование показало обратную сторону игнорирования в отношениях

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Люди, которых внезапно начинают игнорировать без объяснения причин, обычно недооценивают, насколько неприятно себя может чувствовать другая сторона, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Personality and Social Psychology Bulletin.

Авторы провели три исследования, в которых изучали реальные случаи так называемого гостинга, или же игнорирования партнера, воображаемые ситуации и живое онлайн-общение.

Оказалось, что люди, которых игнорировали, часто считали, что собеседнику просто стало все равно или он давно забыл об общении.

Однако сами инициаторы гостинга нередко рассказывали о чувстве вины, неловкости и сожаления из-за своего поведения.

Особенно заметным этот разрыв был в случаях, когда человек не собирался намеренно прекращать общение: например, забыл ответить, отвлекся или слишком долго откладывал сообщение.

Исследование также показало, что даже короткий ответ вроде извинения и объяснения, что человек не может продолжить разговор, уменьшает непонимание между сторонами.

Авторы подчеркивают: это не делает гостинг менее болезненным для того, кого игнорируют, но показывает, что эмоциональные последствия могут возникать у обоих участников общения.

иностранная пресса

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