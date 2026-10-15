Гигантский НЛО пролетает рядом с Солнцем? Уфолог сделал громкое заявление по снимку спутника

Изображение было получено 3 октября. На нем видны выбросы вещества из солнечной атмосферы, а справа от Солнца — белый объект цилиндрической формы.

Уоринг утверждает, что его длина может составлять около 4 км, а ширина — примерно 800 метров. Он также заявил, что объект якобы двигался почти со скоростью света и тянул за собой три меньших аппарата.

Однако никаких научных подтверждений этим выводам нет. NASA неоднократно заявляло, что не располагает доказательствами существования внеземных аппаратов или пришельцев.

Сам Уоринг считает снимок доказательством того, что неизвестные корабли регулярно пролетают через Солнечную систему.

Он также сравнил объект с межзвездной кометой 3I/ATLAS. Однако ученые считают 3I/ATLAS естественным космическим телом, а предположения о его искусственном происхождении остаются лишь гипотезами.

Таким образом, необычный объект действительно попал на снимок, но доказательств того, что это НЛО или корабль пришельцев, нет.