Кто на самом деле создал табличку на кресте Иисуса? Подсказку нашли на древнем кольце

Древнее кольцо с именем Понтия Пилата может помочь объяснить одну деталь из библейского рассказа о распятии Иисуса, пишет Daily Mail. Речь идет о табличке на кресте с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», которую Евангелие от Иоанна приписывает самому Пилату, однако носителем найденного кольца мог быть более простой человек.

Кольцо из медного сплава нашли еще в 1960-х годах в крепости в Иудейской пустыне. На нем выгравировано имя Понтия Пилата — римского наместника Иудеи, который, согласно библейскому рассказу, санкционировал распятие Иисуса.

Исследовательница Кэтрин Бонешо из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считает, что сам Пилат такое простое кольцо, скорее всего, не носил. Оно могло принадлежать чиновнику низшего ранга, который выполнял поручения от его имени.

Историк раннего христианства Кандида Мосс считает, что это хорошо объясняет и евангельскую формулировку. Пилат мог приказать сделать надпись, а физически написать или поставить ее мог его подчиненный.

Версию поддерживает и качество кольца: подобные изделия были характернее для солдат, мелких чиновников и обычных жителей, чем для высокопоставленного римского правителя.

При этом находка не претендует на подробное описание события распятия сама по себе, а лишь помогает лучше понять, как могла работать администрация Пилата и как его распоряжения исполнялись на практике.