Голые садоводы выходят на грядки: терапевт уверяет, что это полезно, но вопросы остаются

Ежегодный Всемирный день голого садоводства снова заставил людей обсуждать странный, мягко говоря, способ сблизиться с природой, пишет The Mirror. Энтузиастам предложили выйти в сад без одежды — якобы ради здоровья, свободы и любви к растениям.

Консультирующий терапевт Джорджина Стермер утверждает, что такая практика помогает сильнее почувствовать связь с природой: босые ноги соприкасаются с землей, кожа ощущает солнце, а запахи и текстуры становятся ярче. По ее словам, это также не является незаконным, если человек находится в собственном саду и не нарушает общественный порядок.

«Когда мы обнажены, мы буквально сбрасываем слой отягчающей одежды, а также избавляемся от чего-то метафорического — того, что нас прикрывает или прячет», — объяснила Стермер.

Она считает, что садоводство без одежды может снижать стресс, помогать принятию собственного тела и даже поддерживать здоровье кожи за счет естественной вентиляции. Звучит смело, хотя не каждый сосед, вероятно, оценит такую «экологичную близость» к грядкам.

Сторонники идеи говорят о свободе и бодипозитиве, но для многих этот феномен все равно остается скорее эксцентричной традицией, чем очевидным рецептом здоровья.

Что касается норм в России, то согласно ст. 20.1 КоАП РФ появление в общественных местах в обнаженном виде может быть расценено как мелкое хулиганство. Хотя дачный участок — частная собственность, если владелец находится в обнаженном виде на виду у соседей или с улицы, это может быть квалифицировано как правонарушение.