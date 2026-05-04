Россия запустила новый механизм привлечения талантливых иностранцев, и первые результаты уже впечатляют. Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью «Комсомольской правде» ( KP.RU ) рассказала, что за 2025 год из недружественных стран в РФ переехали 2500 семей, а «виза талантов» собрала еще 2500 заявок за короткий срок. При этом главный критерий отбора — любовь к России, а знание русского языка для получения статуса необязательно.

Полтора года назад было создано общественное движение «Welcome to Russia» («Добро пожалую в Россию»). Его цель — привлечь иностранцев, которые разделяют традиционные ценности и готовы приносить пользу стране. Куратор проекта, депутат Госдумы Мария Бутина, пояснила: движение не занимается оформлением документов, а работает с общественностью. Регионы приглашают иностранных блогеров, те снимают репортажи о жизни в России для аудитории в Германии, Франции и США. Переселенцам не платят — это делается сознательно, чтобы не превращать их в подотчетных лиц, чей контент можно контролировать.

«Они должны любить Россию. Их решение жить у нас должно быть реалистичным и продуманным. И они должны обладать образованием и умениями для того, чтобы приносить здесь пользу», — подчеркнула Бутина.

Одной из звезд проекта стала немка Лиза Граф, живущая в Москве. У нее сотни тысяч подписчиков в иностранных соцсетях. Крупнейшие немецкие газеты и телеканалы пытаются ее дискредитировать, но люди продолжают смотреть ее репортажи. Другой пример — немецкий блогер Артур Хард, который поселился в Ярославской области. Он показывает жизнь простых людей на берегах Волги, а недавно снимал фильм о маршале Василевском в соседней Ивановской области. Там ему предложили посетить бывший лагерь для военнопленных, где сидел генерал-фельдмаршал Паулюс. Обычные немецкие журналисты до таких тем и мест не добираются.

В германской прессе случаи переезда называют единичными и утверждают, что в Россию едут только неудачники-одиночки. Однако статистика говорит иное. По словам Бутиной, только за прошлый год из западных стран переехали 2,5 тысячи семей. Основной поток идет из Германии. Само движение «Welcome to Russia» возглавила переехавшая из ФРГ Нина Попова. Она рассказала, что в детстве уехала с матерью в Германию, была активисткой партии ХДС, но в 2014 году вышла из нее и стала помогать жителям Донбасса. Сейчас она живет в Тамани, недалеко от места, где начинается Керченский мост. Вернуться в Россию удалось в 2019 году — тогда многие еще удивлялись, что человек может покинуть «чудесную Германию» по доброй воле. Теперь таких вопросов больше не возникает.

В декабре прошлого года вышел указ президента № 883 о «визе талантов». С 15 апреля иностранцы с особыми профессиональными достижениями могут регистрироваться на специальном портале «Время жить в России», подавать документы и получать многократные деловые визы, а затем и разрешение на временное проживание. Владеть русским языком необязательно. Оператором программы стало «Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию». По данным Бутиной, уже подано 2500 заявок от зарубежных специалистов.

Кто может получить статус импатрианта — «интересного» для страны иностранца? Это предприниматели и инвесторы, спортсмены, представители творческих профессий, ученые, талантливые выпускники российских вузов и студенты, а также высококлассные специалисты с опытом от пяти лет в приоритетных отраслях (обрабатывающая и добывающая промышленность, IT, микроэлектроника, энергетика). Кроме того, статус доступен тем, кто получил государственные и высшие ведомственные награды РФ. Для заявки надо составить резюме и подготовить документы — дипломы, сертификаты, награды, публикации. Затем следует онлайн-собеседование с оператором. Решение принимают до 125 дней. При положительном исходе соискатель получает персонального менеджера, который помогает даже с поиском жилья и бытовыми вопросами.

Раньше у иностранцев возникали сложности с получением российской сим-карты, без которой невозможно открыть банковский счет. Требовался нотариально заверенный перевод паспорта, затем СНИЛС в МФЦ, биометрия в банке и аккаунт на Госуслугах. С мая прошлого года процедура упростилась: все можно оформить в одном банке. Сейчас прорабатывается вопрос о туристической сим-карте, которую будут выдавать на 14 дней по упрощенной схеме.

Бутина также прокомментировала ноябрьский указ президента № 821 о временном порядке приема в гражданство и выдаче вида на жительство. Для отдельных категорий мужчин от 18 до 65 лет условием стал контракт с Минобороны или МЧС минимум на год либо освобождение от службы по здоровью. Депутат подчеркнула: иностранцев из недружественных стран никто в армию в обязательном порядке не призывает. Речь в указе идет только о гражданстве и виде на жительство. Большинство ее подопечных находятся в России по разрешению на временное проживание. Раньше с этим статусом была проблема — раз в несколько лет его надо было продлевать через выезд за границу. Сейчас вопрос решается так, чтобы РВП продлевали и без такого выезда.

Какие регионы чаще всего выбирают переселенцы? По словам Бутиной, это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар — из-за мягкого климата. При этом лучшие системы приема иностранцев созданы в Псковской, Нижегородской, Омской и Калининградской областях. А в плане красоты депутат рекомендует республику Коми. По ее мнению, зарубежные друзья недооценивают русский Север. Именно природа Коми вдохновляла великого художника Василия Кандинского. Сохранились его дневники о путешествии в город Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар). Позже Кандинский нашел признание в Германии, где создал объединение «Синий всадник». Бутина с сожалением отмечает: там сейчас, возможно, даже не знают, что его вдохновляли орнаменты народа коми.

