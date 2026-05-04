Грозовой вторник и зонт на 9 Мая: синоптик Ильин рассказал, когда москвичам прощаться с июльским теплом

Начавшаяся неделя приготовила для столичного региона классические весенние качели. Сначала в Москву и Подмосковье ворвется почти летний зной с грозами и шквалистым ветром, но уже к праздничным выходным погода совершит крутой разворот. О резкой смене декораций интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, вторник и среда, 5 и 6 мая, станут самыми теплыми днями недели. Характер погоды при этом будет нестабильным: переменная облачность, во второй половине дня — скоротечные ливни и локальные грозы. Ночные температуры окажутся непривычно высокими — от 10 до 15 градусов по области и до плюс 15 в столице. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 6–11 метров в секунду, а в грозовых очагах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг, 7 мая, дожди станут интенсивнее — местами выпадет до 2–7 миллиметров осадков, — но столбики термометров еще удержатся на отметках в 21–26 градусов, а ветер сохранит порывистый характер.

Перелом наступит в пятницу. Ночь на 8 мая пройдет спокойно и без осадков, однако температура резко упадет до 7–12 градусов. Днем небо затянет облаками, зарядит мелкий дождь, а воздух прогреется лишь до 17–22 градусов. Ветер сменит направление на северное и заметно ослабеет.

Непосредственно в День Победы синоптическая картина окончательно вернется к климатической норме начала мая, а то и окажется чуть прохладнее нее. В ночь на 9 мая будет облачно и сыро, термометры покажут те же 7–12 градусов. Днем сохранится пасмурная погода с небольшим дождем, а температура не поднимется выше 14–19 градусов при северо-восточном ветре.

Таким образом, первые три дня недели синоптик советует использовать для прогулок и выездов на природу, а к праздничным выходным — запастись зонтами и утеплиться.