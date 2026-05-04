На реконструируемом Каширском шоссе строители начали бетонировать лестницы подземного пешеходного перехода

В Ленинском округе проходит реконструкция Каширского шоссе. В районе Проектируемого проезда 5208 строители начали бетонировать лестничные сходы подземного пешеходного перехода — это один из ключевых элементов 3-го этапа работ. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на текущий момент объект готов наполовину.

Работы на участке ведутся поэтапно и с особой тщательностью. Сначала специалисты укрепили котлован, создав надежное основание для будущей конструкции. Затем обустроили систему водостоков. Сейчас строители перешли к бетонированию фундаментов лестниц и пандусов.

Параллельно набирает обороты реализация 4-го этапа реконструкции. В районе Белокаменного шоссе стартовали работы на еще одном подземном пешеходном переходе. Основное внимание сосредоточено на строительстве транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Здесь кипит работа: на эстакаде основного хода монтажники устанавливают массивные железобетонные конструкции, а на разворотной эстакаде над основным ходом идет укрупнительная сборка металлоконструкций.

Интенсивность и масштаб работ подчеркивают задействованные ресурсы: более 100 квалифицированных рабочих, около 20 инженерно‐технических специалистов и 9 единиц современной спецтехники. Все строительные работы планируется завершить в следующем году.

