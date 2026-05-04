Агроном из подмосковного предприятия стал экспертом в рамках чемпионата «Профессионалы – 2026»

Агроном подмосковной компании «Лукаморе» Матвей Косилкин вошел в состав индустриальных экспертов по компетенции «Агрономия» на межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2026», который прошел на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эксперт также является студентом Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. Компания находится в Коломне и специализируется на производстве лука-севка. Она обеспечивает около 20% российского сегмента этой продукции, на предприятии используют современные технологии механизированного выращивания. На чемпионате Косилкин выступил в роли индустриального эксперта – практикующего специалиста и оценил участников с позиции задач реального производства.

Конкурсанты демонстрировали навыки по шести ключевым направлениям, в том числе по защите растений и агрохимии.

