Подмосковный театр «Русский балет» подготовил праздничный концерт ко Дню Победы

7 мая, в преддверии праздника Великой Победы, Московский областной государственный академический театр «Русский балет» представит большой праздничный концерт в московском филиале Военно‐медицинской академии им. С.М. Кирова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрителей ждет яркая программа: хореографические номера и фрагменты из знаменитых балетов. Труппа исполнит адажио из «Щелкунчика» П.И. Чайковского, антре и адажио из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса. В программе также прозвучит Седьмой вальс из «Шопенианы» Ф. Шопена. Особое место займет фрагмент «Нимфы» из хореографической сюиты «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно. Публика сможет увидеть сцены из балетов «Привал кавалерии» И. Армсгеймера и «Девушка и хулиган» Д. Шостаковича.

Особое настроение создадут миниатюры, специально подготовленные к выступлению на музыку песен военных лет. Среди них — задорная и любимая многими «Смуглянка» и лирическая композиция «Я тебя никогда не забуду» на музыку А. Рыбникова.

В концерте примут участие выдающиеся артисты театра. Среди них — заслуженные артисты Московской области Юлия Звягина и Мстислав Арефьев, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, а также лауреаты международных конкурсов Валерия Васильева, Алена Таценко, Екатерина Макеева и другие талантливые исполнители.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что в этом году Московский областной государственный академический театр «Русский Балет» им. В.М. Гордеева отмечает 45‐летний юбилей. За эти годы коллектив завоевал мировое признание благодаря не только шедеврам классической хореографии и виртуозному исполнительскому мастерству, но и авторским постановкам Вячеслава Гордеева. В репертуаре театра — работы самых разных жанров и стилей: от хореографических миниатюр до полноформатных спектаклей.

