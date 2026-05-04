«Почувствовал привкус клубники»: Ваня Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи
Российский певец и любимец публики Ваня Дмитриенко удивил поклонников неожиданной историей о собственном здоровье, пишет Super.ru. Оказывается, артист случайно съел крем, содержащий яд гадюки.
Все произошло после концерта, когда Ваня повредил ногу и решил обработать ее специальной мазью. Позже, не вымыв руки, он почувствовал странный привкус клубники — и только тогда понял, что часть крема попала в рот.
К счастью, сам певец не испугался и не впал в панику. По его словам, концентрация яда в мази была незначительной, и серьезной опасности для здоровья нет. Тем не менее он принял меры, чтобы избавиться от остатков крема и неприятного вкуса. Поклонники отмечают, что яд не только не навредил певцу, но и не помешал ему продолжать активную творческую жизнь.
Ранее сообщалось, что с бара Вани Дмитриенко потребовали 1,2 млн рублей.