Гонки с дикой природой: кабаны устроили спринт на трассе М-7 «Волга» в районе Ногинска

На подмосковном участке трассы М-7 «Волга» вблизи Ногинска Мособласти заметили двух молодых кабанов, пишет REGIONS со ссылкой на «Балашиха Life». Животные выбежали на платную дорогу и некоторое время бежали наравне с автомобилями, что зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев. Видео было опубликовано в местном сообществе. Судя по кадрам, звери оказались в ловушке: из-за дорожных ограждений они не могли оперативно вернуться в лес и были вынуждены двигаться прямо по проезжей части.

Автор видео рассказал, что звери явно заблудились и не могли найти выход.

«Жалко их, заблудились, напугались и никак не могли вернуться за ограждение дороги, в лес. Хорошо, что водители вовремя заметили „спринтеров“ и сбавили скорость», — рассказал автор ролика.

Однако так везет не всегда. Автоэксперт Андрей Казаков объяснил в беседе с REGIONS: встреча с кабаном на скорости — одно из самых опасных испытаний для водителя. Вес взрослой особи достигает 200 килограммов. Столкновение с таким животным на трассе равносильно удару о бетонный блок. Последствия могут быть фатальными как для зверя, так и для людей в машине.

Казаков дал четкие инструкции. Если кабан заметен на дороге, нужно максимально замедлиться или полностью остановиться, включив аварийную сигнализацию. Главное правило — не использовать звуковой сигнал. Громкий звук способен напугать зверя, и тогда он бросится не в лес, а прямо на автомобиль. В природе загнанное животное часто атакует источник угрозы, и в данной ситуации машина этим источником становится.

Если же уйти от удара не получается, эксперт советует применить технику резкого торможения. Это поможет снизить силу удара. В момент столкновения нужно отпустить педаль тормоза. Почему? При зажатом тормозе перед автомобиля проседает, и кабан с высокой вероятностью перелетает через капот в лобовое стекло. Если же педаль отпущена, нос машины поднимается, снижая риск того, что животное пробьет стекло и ворвется в салон. Во время самого удара лучше прижаться к дверной стойке — в этой зоне кузов наиболее прочен.

Отдельно Казаков напомнил о юридической стороне. Наезд на животное считается полноценным дорожно-транспортным происшествием. Покидать место аварии категорически нельзя — это грозит лишением прав или административным арестом. Водитель обязан вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать факт случившегося.

Водителям, следующим по трассе М-7 через лесные массивы Подмосковья, рекомендуют сохранять бдительность. Особенно опасны сумерки и участки, где вдоль дороги отсутствуют защитные сетки. Кабаны, в отличие от лосей, перемещаются группами. Если на дороге появился один, значит, следом могут выбежать и другие. В случае с видео из Ногинска все закончилось благополучно. Но, как говорят опытные дальнобойщики, удача — плохой попутчик, если рассчитывать только на нее.

