Удар по кошельку Европы, бонус для России: чем обернется выход ОАЭ из ОАПЕК

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из Организации арабских стран‑экспортеров нефти (ОАПЕК) и ранее из ОПЕК+ в ближайшие месяцы, скорее, играет в плюс российскому бюджету и в минус США и Европе. Высокие цены на нефть уже обеспечивают России дополнительные доходы, тогда как для западных экономик это означает дорожающий бензин и усиление инфляции. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина.

По ее словам, решение Эмиратов принято на фоне конфликта США и Ирана и блокады Ормузского пролива, через который проходило до 20% мирового нефтяного экспорта.

«По состоянию на 4 мая 2026 года цены на нефть остаются высокими: Brent — около 109,8 доллара за баррель, Urals — свыше 110 долларов, а в отдельных сделках — до 120. Дефицит предложения в 3,7 млн баррелей в сутки позволил России в марте заработать на экспорте нефти и нефтепродуктов порядка 19 млрд долларов, или около 1,8 трлн рублей. Эти средства пополняют ФНБ и закрывают бюджетный дефицит, рассчитанный на цену Urals 69,7 доллара», — пояснила Кулагина.

Экономист отметила, что для рядовых россиян это означает сохранение у государства ресурса на пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетникам. При дорогой нефти у правительства больше возможностей сглаживать внешние шоки, тогда как для США и Европы «длительный период высоких цен на энергоносители означает более дорогой бензин, рост транспортных и коммунальных расходов и усиление давления на семейные бюджеты».

Однако в среднесрочной перспективе выход ОАЭ из картельных форматов повышает неопределенность. Эмираты, занимая четвертое место в ОПЕК по добыче, могут без квот нарастить производство на 1,5–2 млн баррелей в сутки.

«Освобождение ОАЭ от ограничений способно лишить ОПЕК до 15% мощностей и ОПЕК+ — около 10%. Это открывает дорогу как к управляемой турбулентности при ценах выше 100 долларов, так и к ценовой войне с обвалом котировок до 30–40 долларов за баррель», — подчеркнула эксперт.

Для России жесткий сценарий опасен более высокой себестоимостью и санкционными скидками на Urals.

«Если реализуется сценарий глубокой ценовой войны, нефтегазовые доходы, дающие свыше 40% федерального бюджета, начнут резко сокращаться. Это спровоцирует дефицит, рост инфляции, замедление ВВП, а ликвидная часть ФНБ будет таять ускоренными темпами», — предупредила Кулагина.

При этом она отметила, что речь идет о рисках на горизонте нескольких кварталов, а не завтрашнего дня:

«В краткосрочной перспективе Россия скорее выигрывает от высоких цен и ограниченного предложения. Но чем слабее становится ОПЕК+, тем дороже обходится ставка „только на нефть“. Без диверсификации экономики следующий виток ценовой войны станет пережить сложнее».

