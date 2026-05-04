Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков

На 68-м году жизни скончался Юрий Жучков — певец, которого многие помнят по выступлениям в составе легендарной группы «Земляне». О его смерти сообщил Виталий Гасаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет The Voice. Причина ухода не раскрывается.

Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. С детства он увлекался музыкой: пел в школьном хоре и посещал класс баяна. В 1976 году поступил в Институт культуры на режиссера массовых представлений, после чего переехал в Узбекистан, где начал работать певцом.

Судьбоносный поворот случился в 1985 году в Ташкенте — там его заметил звукорежиссер группы «Земляне». Уже на следующий год Жучков стал солистом популярного коллектива и выступал в его составе до 1992-го.

После распада «Землян» музыкант отказался оставаться в Москве и вернулся в родной Барнаул. Там он создал группу «Восточный экспресс», но, увы, она просуществовала всего год. С 2003 года Жучков работал с местным коллективом «Граффити». Коллеги и друзья певца выражают семье соболезнования.

