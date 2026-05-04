Пять сотен заявок еще до лета: в Подмосковье стартовал ажиотажный сезон выездных свадеб

Свадебный бум на открытом воздухе набирает обороты. В Московской области официально стартовал сезон выездных регистраций брака, и, как рассказала REGIONS заместитель директора государственного бюджетного учреждения «ЗАГС-СЕРВИС» Мария Авдеева, спрос на живописные церемонии уже бьет прошлогодние рекорды. Только на май и июнь молодожены подали порядка 500 заявлений, причем поток желающих до сих пор не иссякает. Из них 253 пары намерены обменяться кольцами в парковых зонах, еще 217 выбрали другие площадки.

Бронь за три месяца

Тем, кто только планирует торжество, чиновники советуют поторопиться. Высокий сезон длится с мая по конец сентября, и самые лакомые даты разбирают в среднем за квартал до события. Ажиотаж вполне объясним: в Подмосковье для выездных церемоний доступно более 75 официальных локаций, включая старинные усадьбы, дворцы, музеи-заповедники и парки.

По словам Авдеевой, молодожены все чаще отказываются от стандартных залов в пользу атмосферных мест. В минувшем году каждая пятая пара сделала выбор в пользу выездного формата. Среди безусловных фаворитов — усадьба Гребнево и парк «Патриот». Кроме того, резко выросла популярность загородных парк-отелей и частных локаций, которые пары бронируют самостоятельно.

Подводные камни красивой церемонии

Однако специалист предупредила и о скрытых сложностях. Не все площадки равноценны с точки зрения оформления документов: многие из них закреплены за конкретными отделами ЗАГС, поэтому заявление следует подавать именно туда. Подать его могут не только жители региона, но и пары из любых уголков России — через портал Госуслуги, независимо от прописки. Единственная обязательная трата — госпошлина в размере 350 рублей.

Главный враг выездной церемонии — непредсказуемая подмосковная погода. В ЗАГСе настоятельно рекомендуют иметь запасной план: крытое помещение поблизости, арендованный шатер или хотя бы вместительные зонты. На некоторых объектах сотрудники культуры дополнительно предлагают театрализованные программы, например свадьбу в русских народных традициях — со сватовством, прощанием невесты с подругами, венчальным обрядом и стилизованным застольем.

Что выяснить до церемонии

Перед бронированием в ведомстве советуют уточнить ряд принципиальных деталей. Как правило, количество гостей ограничено — не больше 25 человек. Алкоголь во время официальной части чаще всего под запретом. Декор, музыкальное сопровождение, возможность фото- и видеосъемки, а также парковка свадебного кортежа согласовываются заранее.

Существует и риск отказа. В пиковые даты, особенно по субботам и в «красивые числа», возможности ЗАГСа не безграничны. Если в нужный день не окажется свободного регистратора или транспорта для выезда, паре предложат перенести торжество на другую дату.