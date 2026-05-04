Вяльбе прокомментировала свой скорый уход с поста главы ФЛГР

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости прокомментировала свой скорый уход со своего поста в связи с его ликвидацией.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В этом году предстоит объединение всех лыжных федераций в одну, а главой новой организации выдвинут депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Вяльбе может стать его заместителем, курирующим лыжные гонки.

«Новый руководитель говорит, что готов идти со мной дальше. Мне реально плевать, как называется моя должность. У меня есть имя, а должность не имеет значения», — сказала Вяльбе.

Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что из объединения всех лыжных федераций в одну можно получить немало положительного, а сама она готова продолжать работать на благо российского спорта. Она отметила, что нет смысла тратить нервы и бороться с ветряными мельницами, если ничего не можешь изменить.