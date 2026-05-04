«Я рада, что преодолела страх перед отцом»: Мария Машкова рассказала о разрыве с Владимиром Машковым после переезда

Актриса Мария Машкова, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова, в одном из недавних интервью впервые откровенно высказалась о многолетнем разрыве с отцом. По ее словам, причиной холодных отношений стало ее решение уехать в США, которое отец не поддержал, пишет Teleprogramma.org.

По словам Марии, между родителем и ей давно «царит холод». Она отметила, что до отъезда в Штаты они виделись примерно раз в год, и каждый раз это усиливало ее чувство вины.

«В 36 лет, имея двоих практически взрослых детей, я все еще задавала себе вопрос: "А имею ли я право? ". Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть?», — задалась вопросом Мария.

Тем не менее, говорит Машкова, она не жалеет о своем выборе. Она заявила, что рада своему решению уехать, невзирая на позицию отца.

Также актриса высказалась и о своем творческом пути. По ее словам, участие в громких проектах в России не приносило ей ощущения успеха, а в самой стране, сказала актриса, у нее ничего не осталось.

«Даже если представить, что вот она — новая жизнь… У меня там вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины. Вообще ничего», — отметила Мария.

В 2022 году Владимир Машков призывал дочь вернуться в Россию, но артистка приняла решение не прислушиваться к отцу, объяснив, что ее дом теперь находится в США.

