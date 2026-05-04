Не худеют, а становятся раздражительными: кому нельзя убирать хлеб из рациона

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына объяснила, почему полный отказ от хлеба может навредить здоровью, а не помочь похудеть. По словам эксперта, все зависит от вида хлеба, его количества и индивидуальных противопоказаний.

Черепицына перечисляет четыре причины не исключать хлеб из рациона. Во-первых, это источник сложных углеводов, необходимых для энергии и работы мозга. Резкое сокращение углеводов ведет к утомляемости и снижению работоспособности, а также потере мышечной массы. Во-вторых, углеводы участвуют в выработке серотонина — их дефицит вызывает раздражительность и тревожность. В-третьих, цельнозерновой и ржаной хлеб богат витаминами группы В, магнием, железом и цинком. В-четвертых, клетчатка в хлебе грубого помола необходима для перистальтики и питания микрофлоры кишечника — ее нехватка приводит к запорам.

Связь хлеба с лишним весом не прямая. Белый хлеб и сдоба с высоким гликемическим индексом провоцируют скачки сахара и чувство голода, а цельнозерновой и ржаной, наоборот, дают длительную сытость и помогают контролировать аппетит. Сам по себе отказ от хлеба без замены другими источниками клетчатки и витаминов не гарантирует похудения и часто приводит к перееданию за счет других продуктов.

Отказываться от хлеба не стоит детям, подросткам, беременным и кормящим, а также людям с дефицитом витаминов группы В или анемией. При хронических заболеваниях ЖКТ (гастрит, синдром раздраженного кишечника) подбирать вид хлеба нужно индивидуально с врачом. Полное исключение необходимо только при целиакии, сахарном диабете и ожирении (с заменой на специальные виды), а также при обострении панкреатита или язвы. Лучший выбор — цельнозерновой, ржаной или хлеб с отрубями без лишних добавок.

Ранее шеф-повар раскрыл, когда домашний ужин дороже доставки.