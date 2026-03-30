ИИ через год догонит человечество по уровню общих знаний: эксперты предупреждают о переломном моменте

Искусственный интеллект стремительно приближается к уровню, при котором сможет превзойти совокупные знания всех человеческих экспертов, пишет издание Daily Mail.

Речь идет о сложнейшем тесте Humanity’s Last Exam («Последний Экзамен Человечества») — сокращенно HLE — созданном компаниями Scale AI и Center for AI Safety. Он включает 2500 задач по сотне дисциплин — от ракетостроения до физиологии — и требует уровня знаний не ниже докторской степени в каждой соответствующей области.

Еще два года назад системы вроде ChatGPT набирали в этом тесте всего около 3%. Однако теперь прогресс резко ускорился: модель Google Gemini уже достигла 45,9% правильных ответов, а разработки компании Anthropic — более 34%.

По словам исследователя Кельвина Чжана, «достижение 100% в этом тесте — вопрос месяцев, а не десятилетий». Это означает, что ИИ может стать «универсальным экспертом», способным решать задачи, доступные лишь узкому кругу ученых.

Как отмечают разработчики, если система сможет полностью пройти HLE, человечеству придется создавать тесты, на которые пока не существует ответов — иначе сравнивать интеллект станет бессмысленно.

При этом эксперты подчеркивают: несмотря на стремительный рост интеллектуальных возможностей чат-ботов, такие области, как хирургия, принятие решений и креативность, пока остаются за человеком.