В американском штате Луизиана находится древний комплекс земляных сооружений, который начали строить примерно в 3500 году до н. э. — почти за тысячу лет до Великой пирамиды в Гизе, пишет Daily Mail. При этом ученые до сих пор точно не знают, зачем древним людям понадобились эти огромные насыпи.

Комплекс Уотсон-Брейк состоит из 11 курганов, соединенных земляными валами в большой овал шириной около 300 метров. Самая высокая насыпь достигает примерно 7,5 метра.

Особенно удивительно, что создатели комплекса были охотниками и собирателями, а не земледельцами. У них не было тягловых животных и сложной техники — землю переносили корзинами, а работать могли руками и простыми инструментами из оленьих рогов.

Строительство продолжалось несколько сотен лет и, вероятно, требовало участия многих поколений.

Археологи предполагают, что комплекс мог служить местом встреч разных общин, помогать укреплять связи между ними или использоваться во время сложных периодов засух и наводнений.

Но это лишь версии. Точное назначение Уотсон-Брейк, несмотря на десятилетия исследований, все еще остается загадкой.