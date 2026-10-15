Почему одним иностранные языки даются легче других? Преимуществом оказался хороший слух

Людям с хорошим слухом может быть легче осваивать произношение на иностранном языке, пишет Talker News со ссылкой на исследование в Journal of Experimental Psychology (JEP). К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и японского Университета Тохоку.

В исследовании участвовали 67 японцев, изучавших английский язык. Ученые проверяли, насколько хорошо они замечают небольшие различия между звуками — например, по высоте и длительности.

Затем участникам давали послушать английские гласные, которых нет в японском языке, и следили за работой их мозга.

Оказалось, что люди с более тонким слухом воспринимали незнакомые звуки почти как обычный шум, не пытаясь сразу подогнать их под правила родного языка. Благодаря этому им было легче услышать разницу и правильно произнести новый звук.

Люди с менее точным слухом чаще пытались воспринимать иностранные звуки через привычное произношение своего языка, что мешало обучению.

Авторы считают, что при изучении языков полезно не только запоминать слова и слушать речь, но и специально тренироваться различать похожие звуки.