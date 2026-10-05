Почему килограммы возвращаются: где организм хранит память о прежнем весе

FODMAP Everyday: жировые клетки могут сохранять следы ожирения после похудения

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Фото: [медиасток.рф]

Ожирение может оставлять в жировых клетках своеобразную молекулярную память, которая сохраняется даже после похудения, пишет FODMAP Everyday со ссылкой на исследование в журнале Cell Reports. Пока механизм показан главным образом на мышах, и неизвестно, работает ли он так же у людей.

Ученые выяснили, что во время ожирения в жировых клетках активнее начинает работать ген FBN1. Он связан с выработкой гормона аспрозина, который усиливает чувство голода.

Самое интересное произошло после похудения. Даже когда мыши сбросили лишний вес, этот ген еще некоторое время оставался более активным, а уровень аспрозина — повышенным.

В результате организм мог продолжать сильнее подталкивать животное к еде, хотя лишний вес уже исчез. Исследователи считают, что именно такая «память» может быть одной из причин, почему после похудения килограммы нередко возвращаются.

В опытах ученым удалось вмешаться в этот механизм и снизить риск повторного набора веса у мышей.

Однако превращать открытие в готовый способ лечения пока рано. Исследование проводилось в основном на животных, а вмешательство в эти процессы может затрагивать и другие важные функции организма.

иностранная пресса

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