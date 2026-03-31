Исчезают один за другим: в США требуют расследовать мрачную череду пропаж ученых, связанных с НЛО

В США призвали расследовать серию исчезновений и смертей людей, которые в СМИ связывают с исследованиями НЛО и секретными аэрокосмическими проектами, пишет издание Daily Star. Поводом стали заявления конгрессмена Тима Берчетта, который сказал, что в этой истории происходит «нечто мрачное».

Одним из самых обсуждаемых случаев стало исчезновение генерал-майора ВВС США в отставке Уильяма Нила Маккасланда. По данным офиса шерифа округа Берналильо, 68-летний военный пропал 27 февраля 2026 года в Альбукерке и информации по нему с тех пор не поступало.

Еще раньше, в июне 2025 года, в национальном парке Анджелес в Калифорнии пропала инженер Моника Реза. Власти действительно вели ее поиски, однако подтвержденной связи между делом Резы и исчезновением Маккасланда официально не представлено.

Сам Берчетт утверждает, что таких случаев слишком много, но пока публичных доказательств единой цепочки или заговора нет. Жена Маккасланда также называла версию о связи его пропажи с НЛО дезинформацией.