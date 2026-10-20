Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA готовит к запуску миссию MMX, которая должна впервые доставить на Землю образцы с Фобоса — крупнейшего спутника Марса, пишет Daily Mail. Аппарат планируют запустить 20 октября 2026 года, а за пять лет он должен добраться до системы Марса, собрать не менее 10 граммов грунта и вернуть капсулу с материалом на Землю в 2031 году.

Одна из главных целей миссии — выяснить, как появился Фобос. Сейчас рассматриваются две основные версии: спутник мог быть захваченным астероидом или сформироваться из обломков после мощного столкновения с Марсом.

После прибытия к Марсу аппарат будет подробно изучать Фобос с орбиты, а затем выберет место для посадки и забора образцов. В распоряжении миссии есть несколько систем сбора грунта, камеры, лазерный высотомер и приборы для анализа химического и минерального состава.

Особый интерес представляет возможность найти в образцах частицы самого Марса. За миллиарды лет удары астероидов могли выбрасывать марсианскую породу в космос, а часть таких обломков могла осесть на Фобосе.

После завершения работ аппарат отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с образцами. Лабораторный анализ позволит изучить материал приборами, которые слишком крупны и сложны для отправки в космос, а сами образцы смогут исследовать еще многие поколения ученых.