Лед почти как бетон: ученые создали новый сверхпрочный материал для строительства

ScienceAlert: лед с целлюлозой хотят использовать для построек в Арктике

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Ученые создали новый материал на основе льда, который оказался примерно в 10 раз прочнее обычного и способен выдерживать намного больше нагрузки перед разрушением, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Разработка получила название BioPykrete. В обычный лед исследователи добавили микроскопические кристаллы целлюлозы из растений и специальный белок, который работает как своеобразный «клей» и помогает им прочно соединяться со льдом.

В результате материал не только стал намного прочнее, но и способен поглощать примерно в 70 раз больше энергии перед разрушением. Вместо того чтобы сразу раскалываться, он дольше деформируется и лучше сопротивляется трещинам.

Идея напоминает британский проект времен Второй мировой войны, когда инженеры пытались создать авианосец изо льда, усиленного древесной массой.

Теперь ученые смотрят на технологию иначе. BioPykrete хотят использовать в Арктике и Антарктике, где доставлять бетон и сталь дорого и сложно.

Пока материал испытали только в небольших образцах. Исследователям еще предстоит проверить, насколько долго он сохраняет прочность и как ведет себя при изменении температуры.

иностранная пресса

Читайте также

Миллиарды долларов на страхе: мошенники в США выдают себя за агентов ФБР

Миллиарды долларов на страхе: мошенники в США выдают себя за агентов ФБР

Жара била рекорды все лето: 52% Западной Европы впало в рекордный стресс

Жара била рекорды все лето: 52% Западной Европы впало в рекордный стресс

Конец наступит быстрее: астрофизики резко сократили срок жизни Солнечной системы

Конец наступит быстрее: астрофизики резко сократили срок жизни Солнечной системы

Американский спутник-шпион взорвался над Землей: никто пока не знает почему

Американский спутник-шпион взорвался над Землей: никто пока не знает почему

ИИ научился читать мысли? Новая система восстановила увиденные человеком изображения

ИИ научился читать мысли? Новая система восстановила увиденные человеком изображения

Лицо из глубины тысячелетий: ученые «оживили» человека возрастом 315 тыс. лет

Лицо из глубины тысячелетий: ученые «оживили» человека возрастом 315 тыс. лет

Задержка дыхания и работа мозга: как повторяющаяся нехватка кислорода влияет на память человека

Задержка дыхания и работа мозга: как повторяющаяся нехватка кислорода влияет на память человека

Что будет, если случайно проглотить жвачку? Популярный миф оказался неправдой

Что будет, если случайно проглотить жвачку? Популярный миф оказался неправдой

Между жизнью и смертью есть еще одно состояние? Клетки нашего организма оказались удивительно автономными

Между жизнью и смертью есть еще одно состояние? Клетки нашего организма оказались удивительно автономными

НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

Тушь, паста и чай портятся быстрее, чем вы думаете: неочевидный срок годности привычных вещей

Тушь, паста и чай портятся быстрее, чем вы думаете: неочевидный срок годности привычных вещей

Скрытая опасность Чернобыля никуда не исчезла: радиоактивные частицы почти не изменились за 40 лет

Скрытая опасность Чернобыля никуда не исчезла: радиоактивные частицы почти не изменились за 40 лет

Добавьте mosregtoday.ru в избранное