Лед почти как бетон: ученые создали новый сверхпрочный материал для строительства

Ученые создали новый материал на основе льда, который оказался примерно в 10 раз прочнее обычного и способен выдерживать намного больше нагрузки перед разрушением, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Разработка получила название BioPykrete. В обычный лед исследователи добавили микроскопические кристаллы целлюлозы из растений и специальный белок, который работает как своеобразный «клей» и помогает им прочно соединяться со льдом.

В результате материал не только стал намного прочнее, но и способен поглощать примерно в 70 раз больше энергии перед разрушением. Вместо того чтобы сразу раскалываться, он дольше деформируется и лучше сопротивляется трещинам.

Идея напоминает британский проект времен Второй мировой войны, когда инженеры пытались создать авианосец изо льда, усиленного древесной массой.

Теперь ученые смотрят на технологию иначе. BioPykrete хотят использовать в Арктике и Антарктике, где доставлять бетон и сталь дорого и сложно.

Пока материал испытали только в небольших образцах. Исследователям еще предстоит проверить, насколько долго он сохраняет прочность и как ведет себя при изменении температуры.