Почти четыре с половиной метра и 750 кг: гигантская белая акула отправилась в неожиданное путешествие

A-Z Animals: самец белой акулы весом 750 кг приплыл к побережью Канады

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Фото: [Медиасток.рф]

Огромный самец белой акулы по кличке Контендер спустя 20 месяцев после установки спутниковой метки добрался до необычно северных вод Канады, пишет A-Z Animals. OCEARCH называет его крупнейшим самцом белой акулы, которого организация когда-либо метила в западной части Северной Атлантики: его длина составляет около 4,2 метра, а масса — примерно 750 кг.

Акулу поймали для исследований в январе 2025 года примерно в 70 км от побережья на границе Джорджии и Флориды. Специалисты взяли биологические образцы, чтобы изучить ее здоровье, репродуктивное состояние и воздействие токсинов, а на спинной плавник установили спутниковую метку, рассчитанную примерно на пять лет.

После этого Контендер начал перемещаться вдоль всего атлантического побережья. Он появлялся у Флориды, Северной Каролины, Массачусетса, Квебека и Новой Шотландии, а в сентябре 2026 года прошел через залив Нотр-Дам у Ньюфаундленда и добрался до Уайт-Бей.

По данным OCEARCH, ни одна сопоставимая меченая акула раньше не заходила так далеко в эти воды. Почему крупный взрослый самец выбрал такой маршрут, пока неизвестно, и именно это делает его перемещения особенно ценными для наблюдений.

Такие данные помогают понять, где белые акулы кормятся, проводят лето и осень и какие районы особенно важны для их сохранения. Для вида, который восстанавливается после многолетнего сокращения численности в западной части Северной Атлантики, подобные маршруты дают редкую возможность увидеть жизнь взрослой акулы практически по сезонам.

иностранная пресса

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