Радиовсплеск повторился дважды: астрофизики бьют тревогу из-за странных импульсов из изученной части неба

Телескоп Уэбба дважды зафиксировал загадочный сигнал из участка космоса, где на других снимках ничего не видно, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в The Astrophysical Journal.

Необычное излучение обнаружили в знаменитом сверхглубоком поле Хаббла — небольшом участке неба, который астрономы изучают уже много лет.

Сигнал появился во время наблюдений через Уэбб в августе и ноябре 2023 года, то есть с разницей в 88 дней. Причем телескоп смотрел на участок под разными углами, поэтому обычная ошибка прибора кажется менее вероятной.

Самое странное — более ранние снимки Хаббла и Уэбба не показывают в этом месте никакого объекта. При этом обнаруженный сигнал был достаточно ярким, чтобы его должны были заметить раньше.

Ученые рассматривают несколько объяснений. Источником могла быть очень далекая галактика, взрыв сверхновой или черная дыра, разрывающая звезду.

Но ни одна из версий пока полностью не подходит под наблюдения.

Чтобы понять природу сигнала, астрономам нужны новые, более чувствительные наблюдения. Пока источник остается загадкой.