Куда именно улетают птицы на зиму? Спустя 2 тыс. лет люди научились следить за их путешествиями

Люди больше двух тысяч лет пытались понять, куда исчезают птицы с наступлением холодов, а теперь технологии позволяют прослеживать их путешествия почти в реальном времени, пишет The Conversation. Современные трекеры, спутники, генетический анализ и миллионы наблюдений любителей птиц помогают восстанавливать маршруты, которые раньше оставались практически невидимыми.

Еще в начале XIX века одним из самых убедительных доказательств дальних перелетов стали белые аисты, найденные в Германии с африканскими стрелами в теле: они показали, что птицы действительно добираются из Европы до Африки и обратно.

Сегодня миниатюрные датчики позволяют отслеживать даже небольших птиц, а анализ изотопов в перьях и ДНК помогает определить их происхождение. Дополняют картину миллионы записей в базе eBird.

Эти данные легли в основу нового атласа миграций Северной Америки, который объединяет информацию почти о 600 видах. Выяснилось, что даже птицы одного вида могут выбирать совершенно разные маршруты и места зимовки.

Такие сведения важны не только из любопытства: они помогают понять причины сокращения популяций и определить, где птицы сталкиваются с засухой, нехваткой пищи, изменением климата и потерей мест остановки.