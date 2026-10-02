Чужое сердце подстраивается под возраст нового хозяина: ученые проверили это на людях

NewsNation: организм реципиента влияет на биологический возраст сердца донора

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Фото: [Медиасток.рф]

Пересаженное сердце может менять свой биологический возраст под влиянием организма нового владельца, пишет NewsNation со ссылкой на исследование, опубликованное в виде препринта. Ученые обнаружили такой эффект как у мышей, так и у людей.

В экспериментах мышам пересаживали дополнительное сердце в область шеи, при этом их собственный орган продолжал работать. Молодые сердца, попавшие в организм старых животных, демонстрировали ускоренное биологическое старение. Старые сердца в молодых организмах, напротив, показывали признаки омоложения.

При этом собственное сердце мыши подобных выраженных изменений не демонстрировало. Это позволило авторам предположить, что возраст ткани способен меняться под воздействием нового системного окружения организма.

Похожую картину обнаружили и у людей. Исследователи изучили 11 пациентов после трансплантации сердца, причем разница в возрасте между донорами и реципиентами составляла от 24 лет в одну сторону до 50 лет в другую.

Биологический возраст пересаженных органов оказался тесно связан с возрастом их новых владельцев. Однако работа пока является препринтом, а выборка пациентов очень мала, поэтому выводы требуют подтверждения в более крупных исследованиях.

иностранная пресса

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