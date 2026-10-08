«Адская глотка» просыпается: ученые предупредили о магме под одним из самых опасных вулканов Земли

Daily Mail: под вулканом в Никарагуа обнаружили признаки нового притока магмы

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Павел Абакумов/Сгенерировано нейросетью]

Один из самых известных вулканов Никарагуа, Масая, который называют «Адской глоткой», может снова активизироваться, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Geophysical Research Letters. Ученые обнаружили признаки того, что под вулканом вновь накапливается магма.

Масая находится примерно в 20 км от столицы Никарагуа Манагуа, где живут около двух миллионов человек. Кроме того, к его кратеру Сантьяго ежегодно приезжают тысячи туристов.

Исследователи изучили спутниковые данные и заметили, что с 2018 по 2022 год часть поверхности рядом с вулканом постепенно опускалась. Это могло означать, что магма уходила из подземного резервуара.

Но с 2022 по 2024 год поверхность снова начала подниматься. По словам ученых, это может указывать на новый приток магмы.

Кроме того, данные намекают на существование еще одного, более мелкого резервуара примерно в 200 метрах под поверхностью.

При этом ученые не говорят о скором извержении. Главный вывод в том, что подземная система Масая оказалась сложнее, чем считалось раньше, поэтому вулкан необходимо внимательно наблюдать, чтобы вовремя заметить признаки возможной опасности.

иностранная пресса

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