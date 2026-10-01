Что ждет нас после смерти? Исследования сознания оставляют больше вопросов, чем ответов

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Наука до сих пор не может доказать, существует ли жизнь после смерти, пишет FODMAP Everyday. Исследователи изучают околосмертные переживания и работу умирающего мозга, однако надежных данных о том, что сознание способно существовать отдельно от тела, пока нет.

Люди, пережившие остановку сердца, нередко рассказывают о ярком свете, ощущении выхода из собственного тела, встречах с умершими близкими и необычном чувстве покоя. Сходство таких рассказов заставляет ученых искать их возможное объяснение.

Одной из главных загадок остается само сознание. Исследователи хорошо видят связь между изменениями мозга и восприятием человека, но механизм возникновения субъективного опыта до конца не объяснен.

Эксперименты также показывали всплески определенной мозговой активности около момента смерти. Это может помочь объяснить яркие воспоминания или необычные ощущения, однако само по себе не доказывает существование загробного мира.

Ученые подчеркивают и другую проблему: околосмертный опыт происходит у людей, которых удалось вернуть к жизни, а не после необратимой смерти мозга. Поэтому такие рассказы нельзя считать прямым свидетельством продолжения сознания.

В итоге наука пока не подтверждает существование жизни после смерти, но и сам вопрос остается за пределами того, что современные эксперименты способны окончательно проверить.

иностранная пресса

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