Когда «нет» причиняет физическую боль: ученые раскрыли феномен RSD, который разрушает жизни

Даже простое «нет» может вызывать у людей с СДВГ сильную тревогу или физическую боль, пишет издание Daily Mail. Речь идет о синдроме чувствительности к отказу, или же «дисфории чувствительности к отвержению» (Rejection Sensitivity Disorder, сокращенно RSD) — неофициальном, но распространенном состоянии среди людей с СДВГ и аутизмом.

По словам предпринимателя и автора книги Алекса Партриджа, RSD проявляется как болезненный страх отвержения: люди избегают новых возможностей, разрывают отношения из-за подозрений или остаются в токсичных связях. «Я не осознавал этого, но RSD едва не убил меня — я довел себя до больницы алкоголем, потому что боялся говорить „нет“», — рассказал он.

Психиатры считают, что у детей с СДВГ формируется повышенная чувствительность из-за постоянной критики — до 20 000 негативных замечаний к 12 годам. В итоге даже нейтральные ситуации — короткий ответ в сообщении или просьба поговорить — могут вызывать панику или резкие перепады настроения.

Среди признаков RSD: чрезмерная реакция на мелочи, стремление всем угодить, страх критики и склонность к саморазрушению. «Вы не начинаете бизнес, не идете на повышение и избегаете разговоров, потому что боитесь реакции», — объяснил Партридж.

Эксперт советует напоминать себе, что излишняя эмоциональность — часто не ваша вина, а следствие прошлого опыта.