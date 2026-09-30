Лицо из глубины тысячелетий: ученые «оживили» человека возрастом 315 тыс. лет

Daily Mail: внешность Homo sapiens 315 тыс. лет назад восстановили в «цифре»

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Фото: [медиасток.рф]

Ученые создали цифровую реконструкцию лица одного из древнейших известных представителей Homo sapiens, жившего около 315 тыс. лет назад, пишет Daily Mail. Работа основана на останках из Джебель-Ирхуд в Марокко и опубликована в журнале Heritage.

Основой стала составная модель черепа. Большую часть его верхней части и лица взяли от находки под названием Irhoud 1, нижнюю челюсть — от Irhoud 11, а недостающие участки дополнили материалом других людей, найденных в том же археологическом слое. Поэтому изображение нельзя считать точным портретом одного конкретного человека.

Чтобы восстановить мягкие ткани, исследователи использовали компьютерную томографию современного человека и постепенно изменяли виртуальную модель под форму древнего черепа. Толщину мышц и кожи оценивали по данным современных людей африканского происхождения. Получившееся лицо отличается мощной челюстью, выраженными надбровными дугами и широкими чертами.

Ученые создали две версии. Первая — нейтральная серо-белая модель без волос, показывающая только то, что можно достаточно уверенно вывести из строения костей. Во вторую добавили темную кожу, длинные волосы и бороду, но эти детали уже являются художественным предположением.

Исследователи также оценили объем мозговой полости примерно в 1364 мл — это укладывается в диапазон современных людей. При этом череп древнего Homo sapiens был более вытянутым и менее округлым, чем у большинства людей сегодня.

иностранная пресса

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