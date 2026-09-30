Лицо из глубины тысячелетий: ученые «оживили» человека возрастом 315 тыс. лет

Ученые создали цифровую реконструкцию лица одного из древнейших известных представителей Homo sapiens, жившего около 315 тыс. лет назад, пишет Daily Mail. Работа основана на останках из Джебель-Ирхуд в Марокко и опубликована в журнале Heritage.

Основой стала составная модель черепа. Большую часть его верхней части и лица взяли от находки под названием Irhoud 1, нижнюю челюсть — от Irhoud 11, а недостающие участки дополнили материалом других людей, найденных в том же археологическом слое. Поэтому изображение нельзя считать точным портретом одного конкретного человека.

Чтобы восстановить мягкие ткани, исследователи использовали компьютерную томографию современного человека и постепенно изменяли виртуальную модель под форму древнего черепа. Толщину мышц и кожи оценивали по данным современных людей африканского происхождения. Получившееся лицо отличается мощной челюстью, выраженными надбровными дугами и широкими чертами.

Ученые создали две версии. Первая — нейтральная серо-белая модель без волос, показывающая только то, что можно достаточно уверенно вывести из строения костей. Во вторую добавили темную кожу, длинные волосы и бороду, но эти детали уже являются художественным предположением.

Исследователи также оценили объем мозговой полости примерно в 1364 мл — это укладывается в диапазон современных людей. При этом череп древнего Homo sapiens был более вытянутым и менее округлым, чем у большинства людей сегодня.