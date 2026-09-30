Маленькие дети двигаются больше взрослых: некоторые проходят почти 30 тыс. шагов

The Lancet: дошкольники в среднем проходят более 18,5 тыс. шагов ежедневно

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Трех- и четырехлетние дети в среднем делают более 18,5 тысячи шагов в день, а самые активные могут приближаться к 30 тысячам, пишет Daily Mail со ссылкой на крупное международное исследование. Работа опубликована в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

Ученые изучили данные 3570 детей из 44 стран, собранные с 2018 по 2025 год. Участники носили счетчики шагов на бедре не менее трех дней. Результаты сильно различались: от 1124 шагов у самых малоподвижных детей до 29 320 у самых активных. Медиана составила 18 542 шага в день.

Мальчики в среднем двигались больше девочек. Среди трехлетних медиана составляла 18 064 шага у мальчиков и 16 426 у девочек. В четыре года показатели выросли примерно до 19 447 и 18 321 шага соответственно.

Больше шагов также делали дети из сельской местности и стран с низким и средним уровнем дохода. В более богатых странах и городах показатели в среднем были ниже, хотя разброс внутри отдельных регионов оставался очень большим.

Авторы подчеркивают, что 30 тысяч шагов — не обязательная норма для каждого ребенка, а показатель самых активных участников. На движение дошкольников сильно влияют семья, условия проживания и возможность свободно играть, поэтому сравнивать детей только по числу шагов неправильно.

иностранная пресса

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