«Кровавые дожди» накрыли Европу: что это за явление и опасно ли оно для человека

В ряде стран Южной Европы зафиксировали редкое погодное явление — так называемый «кровавый дождь», из-за которого небо и осадки приобрели красноватый оттенок, сообщает New York Post.

Феномен начался в выходные, когда пыль из пустыни Сахара поднялась в атмосферу и переместилась на север. В результате красноватые осадки наблюдались в Испании, Португалии, Франции и Великобритании.

Кровавый дождь возникает, когда мелкие частицы пыли смешиваются с дождевыми каплями. Из-за этого вода становится красной или коричневатой, создавая впечатление, будто с неба падает кровь.

После таких осадков на машинах, домах и улицах часто остается слой пыли и грязи.

Эксперты отмечают, что подобное явление происходит несколько раз в год, если погодные условия совпадают. Однако пыль может ухудшать качество воздуха и усиливать проблемы с дыхательной системой.

По данным специалистов, ежегодно из Африки в атмосферу поднимается более 180 млн. тонн пыли, которая затем переносится ветрами на тысячи километров.