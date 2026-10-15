Самки отправляются искать еду, а самцы высиживают яйца: как голуби распределяют родительские обязанности в период голода

Городские голуби меняют родительские обязанности, когда еды становится мало, пишет A-Z Animals со ссылкой на исследование немецких ученых из Мюнхенского технического университета. В такой ситуации самцы начинают проводить больше времени на гнезде, чтобы самки могли отправиться на поиски пищи.

Исследователи наблюдали за 75 гнездами голубей в Брауншвейге, Мюнхене и Вюрцбурге. Одних птиц регулярно кормили рядом с гнездами, другим приходилось самостоятельно искать еду.

Обычно большую часть времени яйца высиживают самки — примерно 75–81% суток. Самцы подменяют их в основном днем.

Но когда еды рядом не было, самки чаще покидали гнездо, чтобы кормиться. Тогда самцы проводили больше времени с яйцами и не оставляли их без присмотра.

У сытых самок все было иначе: они сидели на гнезде примерно на 1,4 часа дольше в сутки и весили больше.

Ученые считают, что такая гибкость помогает голубям сохранять нормальную выживаемость яиц даже при нехватке еды.

Однако после вылупления птенцам все равно требуется много пищи. Поэтому ее нехватка может приводить не к меньшему числу вылупившихся голубят, а к их более высокой смертности от голода.