Самки отправляются искать еду, а самцы высиживают яйца: как голуби распределяют родительские обязанности в период голода

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Городские голуби меняют родительские обязанности, когда еды становится мало, пишет A-Z Animals со ссылкой на исследование немецких ученых из Мюнхенского технического университета. В такой ситуации самцы начинают проводить больше времени на гнезде, чтобы самки могли отправиться на поиски пищи.

Исследователи наблюдали за 75 гнездами голубей в Брауншвейге, Мюнхене и Вюрцбурге. Одних птиц регулярно кормили рядом с гнездами, другим приходилось самостоятельно искать еду.

Обычно большую часть времени яйца высиживают самки — примерно 75–81% суток. Самцы подменяют их в основном днем.

Но когда еды рядом не было, самки чаще покидали гнездо, чтобы кормиться. Тогда самцы проводили больше времени с яйцами и не оставляли их без присмотра.

У сытых самок все было иначе: они сидели на гнезде примерно на 1,4 часа дольше в сутки и весили больше.

Ученые считают, что такая гибкость помогает голубям сохранять нормальную выживаемость яиц даже при нехватке еды.

Однако после вылупления птенцам все равно требуется много пищи. Поэтому ее нехватка может приводить не к меньшему числу вылупившихся голубят, а к их более высокой смертности от голода.

иностранная пресса

Читайте также

Кому достанется единственная почка? ИИ и живые врачи делают разный выбор

Кому достанется единственная почка? ИИ и живые врачи делают разный выбор

Ученые нашли недооцененный фактор старения — он скрыт в наших хромосомах

Ученые нашли недооцененный фактор старения — он скрыт в наших хромосомах

Частая стирка одежды тоже вредна: эксперты рассказали, как найти баланс

Частая стирка одежды тоже вредна: эксперты рассказали, как найти баланс

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

А что если восстание машин пойдет человечеству на пользу? Эксперт предложил другой сценарий

А что если восстание машин пойдет человечеству на пользу? Эксперт предложил другой сценарий

Теорию считали почти фантастикой 40 лет: теперь ученые снова обсуждают квантовое сознание

Теорию считали почти фантастикой 40 лет: теперь ученые снова обсуждают квантовое сознание

Задержка дыхания и работа мозга: как повторяющаяся нехватка кислорода влияет на память человека

Задержка дыхания и работа мозга: как повторяющаяся нехватка кислорода влияет на память человека

Виски отправят стареть на орбиту: ученые хотят получить новый вкус за счет космоса

Виски отправят стареть на орбиту: ученые хотят получить новый вкус за счет космоса

Климатические феномены не только разрушают: как Супер-Эль-Ниньо превратил чилийскую пустыню в море цветов

Климатические феномены не только разрушают: как Супер-Эль-Ниньо превратил чилийскую пустыню в море цветов

Японские ученые смогли удалить лишнюю хромосому из клеток с синдромом Дауна: как это поможет людям с особенностями

Японские ученые смогли удалить лишнюю хромосому из клеток с синдромом Дауна: как это поможет людям с особенностями

Под Тихим океаном скрывался целый континент: его искали почти четыре века

Под Тихим океаном скрывался целый континент: его искали почти четыре века

Предупреждение врачей: домашние кошки могут заразить бобровой лихорадкой

Предупреждение врачей: домашние кошки могут заразить бобровой лихорадкой

Добавьте mosregtoday.ru в избранное