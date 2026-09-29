НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

Daily Mail: НЛО заметили во время трансляции запуска ракеты Starship

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Павел Абакумов/Сгенерировано нейросетью]

Во время прямой трансляции очередного полета сверхтяжелой ракетой Starship зрители заметили рядом с кораблем странный светящийся объект, пишет Daily Mail. Он появился примерно через 7 минут 55 секунд после старта ракеты с базы Starbase в Техасе.

На кадрах видна узкая слегка изогнутая полоса бледно-голубого света с более ярким белым участком на конце. Видео быстро разошлось по соцсетям, где некоторые пользователи назвали объект НЛО и даже предположили, что это может быть крупный инопланетный аппарат.

Однако никаких доказательств внеземного происхождения объекта нет. Среди более обычных объяснений называют выхлоп ракетных двигателей, обломок или другой эффект, связанный с полетом и разделением элементов ракеты. Точно определить природу объекта по имеющимся кадрам пока не удалось.

Сам полет стал важным для SpaceX: Starship впервые вышел на орбиту и вывел 26 спутников Starlink V3. Во время подъема один из двигателей Raptor неожиданно отключился, после чего компания сократила продолжительность миссии и решила раньше срока вернуть корабль.

SpaceX и Илон Маск на момент публикации не дали отдельного объяснения загадочному объекту. Поэтому корректнее считать его просто неидентифицированным явлением на видео, а не подтвержденным НЛО внеземного происхождения.

иностранная пресса

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