Мультфильм или игра с родителями? Ученые проверили, что активнее включает мозг ребенка

Интерактивные занятия с родителями сильнее вовлекают мозг малышей, чем пассивный просмотр видео, пишет Newsweek со ссылкой на исследование Северо-Западного университета в США. В эксперименте участвовали 49 детей в возрасте от двух до трех с половиной лет и их родители. Активность мозга измеряли с помощью специальных ЭЭГ-шапочек.

Участники вместе собирали пазлы, читали книги и смотрели видео. Во время живого взаимодействия у детей снижалась активность альфа-волн и росла активность тета-волн.

Такая картина связана с большей внимательностью, социальной вовлеченностью и активным обучением. При этом даже если ребенок внешне внимательно смотрел фильм, его мозг все равно сильнее реагировал на непосредственное общение с родителем.

Похожий эффект наблюдался и у детей с аутизмом или задержкой речи. Хотя такие дети реже вступали в социальное взаимодействие, в моменты общения их мозговая активность была сопоставима с активностью других участников.

Авторы считают, что результаты показывают важность именно совместной игры, чтения и других форм живого общения для раннего развития ребенка.