Семья год кормила «бездомного котенка» лапшой и рисом — он оказался новым видом дикой кошки

A-Z Animals: в Боливии обнаружили новый вид дикой кошки Leopardus tilcayo

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]

Житель лесной местности недалеко от Ла-Паса в Боливии подобрал маленького пятнистого «котенка» и около года кормил его лапшой, рисом и яйцами, пишет A-Z Animals. Позже выяснилось, что это дикое животное, которое помогло исследователям описать новый вид кошек.

Хозяин передал питомца в центр помощи диким животным Senda Verde. Там биолог Паола Ногалес-Аскаррунс заметила, что внешность кошки отличается от известных тигровых кошек Южной Америки.

Исследователи сравнили геномы 38 таких животных из разных стран континента. Анализ показал пять отдельных генетических линий, одна из которых встречается только в боливийских лесах Юнгас.

Новый вид получил название Leopardus tilcayo — в честь местного названия животного. По оценке авторов, его предки отделились от ближайших родственников около 1,4 млн лет назад.

Tilcayo меньше обычной домашней кошки и покрыт крупными пятнами. Пока о его образе жизни известно очень мало: вероятно, он активен ночью и охотится на мелких грызунов.

Описание опубликовано в журнале Current Biology. По данным авторов, это первый новый ныне живущий вид кошачьих, описанный более чем за 100 лет.

иностранная пресса

Читайте также

Гигантский НЛО пролетает рядом с Солнцем? Уфолог сделал громкое заявление по снимку спутника

Гигантский НЛО пролетает рядом с Солнцем? Уфолог сделал громкое заявление по снимку спутника

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

ИИ научился читать мысли? Новая система восстановила увиденные человеком изображения

ИИ научился читать мысли? Новая система восстановила увиденные человеком изображения

Пол древней церкви мог быть картой к спасению: археологи разгадали скрытый смысл мозаики

Пол древней церкви мог быть картой к спасению: археологи разгадали скрытый смысл мозаики

Почему саламандра может отрастить лапу, а человек — нет? В чем секрет регенерации

Почему саламандра может отрастить лапу, а человек — нет? В чем секрет регенерации

Теорию считали почти фантастикой 40 лет: теперь ученые снова обсуждают квантовое сознание

Теорию считали почти фантастикой 40 лет: теперь ученые снова обсуждают квантовое сознание

Откуда ученые знают, что Земле миллиарды лет? Ответ дают сразу несколько методик

Откуда ученые знают, что Земле миллиарды лет? Ответ дают сразу несколько методик

Деменция бывает и у собак: ученые нашли важное сходство с болезнью Альцгеймера

Деменция бывает и у собак: ученые нашли важное сходство с болезнью Альцгеймера

Секрет воскрешения птичьей трели: как аудиозапись научила пернатых петь по-старому

Секрет воскрешения птичьей трели: как аудиозапись научила пернатых петь по-старому

Самые точные часы, ищущие темную материю: ученые создали совершенно новый способ измерять время

Самые точные часы, ищущие темную материю: ученые создали совершенно новый способ измерять время

Не станет насекомых — начнут исчезать и другие животные: экологи предупредили о цепной реакции

Не станет насекомых — начнут исчезать и другие животные: экологи предупредили о цепной реакции

У Вселенной может быть скрытое пятое измерение: найти его помогут древние черные дыры

У Вселенной может быть скрытое пятое измерение: найти его помогут древние черные дыры

Добавьте mosregtoday.ru в избранное