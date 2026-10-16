Житель лесной местности недалеко от Ла-Паса в Боливии подобрал маленького пятнистого «котенка» и около года кормил его лапшой, рисом и яйцами, пишет A-Z Animals. Позже выяснилось, что это дикое животное, которое помогло исследователям описать новый вид кошек.

Хозяин передал питомца в центр помощи диким животным Senda Verde. Там биолог Паола Ногалес-Аскаррунс заметила, что внешность кошки отличается от известных тигровых кошек Южной Америки.

Исследователи сравнили геномы 38 таких животных из разных стран континента. Анализ показал пять отдельных генетических линий, одна из которых встречается только в боливийских лесах Юнгас.

Новый вид получил название Leopardus tilcayo — в честь местного названия животного. По оценке авторов, его предки отделились от ближайших родственников около 1,4 млн лет назад.

Tilcayo меньше обычной домашней кошки и покрыт крупными пятнами. Пока о его образе жизни известно очень мало: вероятно, он активен ночью и охотится на мелких грызунов.

Описание опубликовано в журнале Current Biology. По данным авторов, это первый новый ныне живущий вид кошачьих, описанный более чем за 100 лет.