Почему живое лицо в видеочате уже не гарантия, что перед вами реальный человек

Мошенники все чаще используют искусственный интеллект, чтобы создавать убедительные поддельные личности и выманивать деньги у людей, которые знакомятся в интернете, пишет Daily Mail. Бывший аферист Алекс Вуд предупреждает: даже видеозвонок больше нельзя считать надежным доказательством того, что собеседник действительно тот, за кого себя выдает.

Современные дипфейки позволяют в реальном времени подменять лицо и голос, а генеративные системы помогают преступникам вести долгие и правдоподобные переписки. В результате привычные способы проверки — фотографии, поиск изображений и видеосвязь — становятся менее надежными.

Один из главных тревожных сигналов — просьба быстро перейти в другой канал общения, особенно если вскоре после этого появляются разговоры о деньгах. Любые просьбы перевести средства, помочь с «экстренной ситуацией», вложиться в инвестицию или оплатить поездку стоит воспринимать максимально настороженно.

По словам Вуда, опасность усиливается еще и потому, что подобные схемы нередко ведут целые преступные группы, способные поддерживать общение круглосуточно и неделями выстраивать доверие.

Главное правило — не переводить деньги человеку, которого вы знаете только через интернет, даже если его лицо и голос кажутся настоящими. С развитием ИИ цифровое общение само по себе больше не может считаться подтверждением личности.