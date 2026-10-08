Человеческая ДНК проникла в вирус: ученые подтвердили два таких случая

Science: фрагменты человеческого гена BC200 обнаружили в вирусе Molluscipoxvirus

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые обнаружили внутри вируса фрагменты человеческого гена BC200, который особенно активно работает в клетках мозга, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Science. Самое любопытное — человеческая ДНК, судя по всему, сумела самостоятельно «перепрыгнуть» в вирус, причем это произошло как минимум дважды.

BC200 относится к необычным участкам ДНК, способным создавать свои копии и вставлять их в новые места. Подобные участки иногда называют «прыгающими генами».

Исследователи нашли следы BC200 в вирусе контагиозного моллюска Molluscipoxvirus, который заражает людей и вызывает небольшие выпуклые образования на коже.

При этом вирус не получил никаких свойств человеческого мозга. В него попали лишь отдельные фрагменты гена, а зачем они там нужны — пока неизвестно.

Ученые предполагают, что BC200 воспользовался другим мобильным участком ДНК, который помог ему превратиться из РНК обратно в ДНК и встроиться в геном вируса.

Еще одна интересная деталь: похожие перемещения BC200 продолжаются и у современных людей. Исследователи нашли несколько его новых копий в ДНК разных людей, что показывает — этот участок генома остается «подвижным» даже спустя миллионы лет эволюции.

иностранная пресса

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